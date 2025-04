Quotidiano.net - Mimmo Lucano confermato sindaco di Riace: respinta la decadenza dal consiglio comunale

Leggi su Quotidiano.net

restadi. Il, infatti, nella seduta di ieri ha respinto lacon un voto a maggioranza, un solo astenuto e l'assenza dei 3 consiglieri di opposizione, dopo il provvedimento di metà marzo della prefettura di Reggio Calabria in seguito alla condanna definitiva a 18 mesi per un falso contestato anel processo 'Xenia'. Lo riporta la stampa locale.non era presente. Secondo il Viminale, seppur con pena sospesa la condanna rientrerebbe nella fattispecie della legge Severino per la qualesarebbe stato ineleggibile. La Prefettura può ricorrere al giudice civile.