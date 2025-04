Milano è tra le città con più ricchi e super ricchi al mondo | quanti milionari e miliardari ci sono

Milano è l'undicesima città più ricca del mondo. Lo conferma un report realizzato da Henley & Partners. Secondo la ricerca, il capoluogo lombardo si colloca sull 11esimo gradino della top 50 con 115mila milionari e 17 miliardari, subito dopo Chicago. Tra il 2014 e il 2024 Milano ha visto un.

