Milano e Borse europee in calo | impatto della guerra commerciale Trump-Cina

Milano e il resto delle Borse europee con la guerra commerciale lanciata da Donald Trump che non conosce tregua con la replica delle Cina. Il Ftse Mib lascia sul terreno il 2,75% a 32.730 punti mentre lo spread continua a salire. Il differenziale tra Btp e Bund sale a 129 punti così come il rendimento del decennale italiano che archivia la giornata al 3,88%. Tra i peggiori in un listino dove non si salva nessuno, l'energia con Saipem (-7,4%), Eni (-5,5%), A2a (-4,67%), l'industriale Tenaris (-5,5%) e l'automobilistica Stellantis (-5,4%). In tenuta tra i bancari Unicredit che perde un marginale 0,18%. Maglia nera Mediolanum (-4%). Tra i titoli sotto la lente Generali flette del 4,25%, Mps del 2,72%, Mediobanca del 2,3%, Tim del 2,82%.

