Ilfattoquotidiano.it - Milano Design Week, Bmw trasforma l’automobile in esperienza sensoriale

, per una settimana, l’auto smette di essere un semplice mezzo di trasporto. E diventa narrazione, emozione, stile di vita. Succede durante la, dove anche quest’anno ilinvade la città e la. E, sorprendentemente, tra mobili, luci e architettura, emergono con forza nuovi protagonisti: le case automobilistiche. In primissima fila il Bmw Group, che nella cornice storica di Palazzo Borromeo d’Adda presenta la sua installazione “Vibrant Transitions”, un’che racconta la mobilità come espressione della libertà individuale.L’evento, aperto al pubblico dall’8 al 13 aprile, è pensato per coinvolgere tutti i sensi: tre percorsi, materiali innovativi, interazioni tra giorno e notte, e una fusione tra analogico e digitale che proietta il visitatore nel futuro del