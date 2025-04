Milano commando di 8 persone mascherate assalta con ruspa magazzino Td Sinnex auto in fiamme e spari - VIDEO

Un commando assalta con una ruspa un magazzino nel Milanese: spari e auto in fiamme. San Giuliano Milanese, commando in azione: auto a fuoco e assalto a un'azienda.

