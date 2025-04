Milan Tare nuovo ds | ha scelto già l’allenatore

Milan ha tanta urgenza di nominare il nuovo direttore sportivo. Nel frattempo la dirigenza rossonera vuole conoscere anche il nome del prossimo allenatoreUn nuovo annuncio a sorpresa in casa Milan per ritrovare di nuovo ordine all'interno dello spogliatoio. Igli Tare è pronto ad essere annunciato come nuovo direttore sportivo: spunta la mossa a sorpresa in vista della prossima stagione per iniziare subito con il nuovo percorso entusiasmante.Milan, Tare nuovo ds: ha scelto già l'allenatore – Lapresse – calciomercato.it Saranno ore decisive in casa Milan per conoscere il prossimo direttore sportivo. In pole c'è sempre Igli Tare, libero ormai da tempo dopo la sua avventura in Serie A con la Lazio. Nelle ultime ore è arrivato un nome a sorpresa per la panchina rossonera: la decisione dell'ex biancoceleste può cambiare le gerarchie.

