Milan speranza finita | super offerta di Guardiola e lo porta a City

Milan è sotto attacco: Pep Guardiola fa la super offerta e porta a Manchester una stella di Conceiçao

Il Milan è sotto attacco. Il club rossonero sta provando a chiudere in modo più dignitoso possibile questo campionato che ha fin qui dato solo amarezze e delusioni. I rossoneri sono lontanissimi anni luce dalla quarta posizione in classifica, ultima utile che regala l'accesso alla prossima edizione della Champions League.

C'è da limitare i danni a questo punto. E questo significa provare quantomeno a strappare una qualificazione alle coppe europee, meglio se Europa League. E questa può arrivare attraverso la Coppa Italia. Basterebbe – per così dire – vincere la manifestazione nazionale, ma c'è da superare prima l'Inter nel derby nella semifinale di ritorno e poi eventualmente il Bologna.

