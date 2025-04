Serieanews.com - Milan, quel ruolo è un disastro: in estate ne andranno presi quattro

Leggi su Serieanews.com

Ilprepara una rivoluzione totale: ce ne sono cinque in uscita e servono almenoinnesti. Ilpiù in crisi della rosa è pronto a cambiare voltoè un: inne(Foto: Ansa) – serieanews.comC’è un momento, durante le stagioni difficili, in cui smetti di cercare le colpe e inizi a contare i pezzi. Non è un’operazione romantica, né tantomeno consolatoria. Èpassaggio in cui si guarda la rosa di una squadra e si capisce che più che ritoccare, bisogna ricostruire.Le indiscrezioni parlano di rivoluzione, ma la verità è che la rivoluzione è già iniziata. In sordina, senza proclami, ma con gesti che lasciano pochi dubbi. Il primo è stato la cessione di Davide Calabria, simbolo e capitano, che a gennaio ha salutato per accasarsi al Bologna.