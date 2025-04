Milan Maignan | un rischio! L’errore con Camarda Tonali all’Inter? Maldini…

Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella giornata di oggi, mercoledì 9 aprile 2025: mercato e direttore sportivo

Rinnovo Maignan, decisione definitiva del Milan: giocatore già avvertito - È arrivata la svolta definitiva riguardo il rinnovo di Mike Maignan. Il Milan ha già comunicato le sue intenzioni al portiere francese. (spaziomilan.it)

Milan, riviste le cifre per Maignan: ora tocca a lui decidere - Visualizzazioni: 67 Milan, andremo qui di seguito a fare chiarezza e ad aggiornare sulla situazione Mike Maignan alla luce delle ultime notizie ricevute. Novità in merito al rinnovo di Mike Maignan. C ... (calciostyle.it)

Milan, per Maignan offerta di rinnovo ridotta: ora sta al francese - Il Milan ha fatto la sua nuova proposta al portiere, dopo una stagione in cui ha avuto alti e bassi: le cifre sono state riviste al ribasso ... (msn.com)