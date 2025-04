Serieanews.com - Milan, guarda che Fonseca: c’è un dato che spiega il grave errore

, hai visto che? Il paragone con Sergio Conceiçao è ora impietoso, ililche: c’è uncheil(Lapresse) – SerieAnewsPauloe Sergio Conceiçao, due allenatori portoghesi che hanno avuto esperienze molto diverse alla guida di club di calibro europeo, due facce della stessa medaglia che si chiama. I lusitani, infatti, hanno accostato i loro nomi proprio al club rossonero in questa stagione., infatti, è stato esonerato dala dicembre dopo una serie di risultati deludenti, per lasciare il posto proprio a Conceiçao, che con la sua grinta e determinazione ha subito conquistato la Supercoppa Italiana con il club rossonero. Ma cosa è cambiato per i due tecnici da quando le loro strade si sono separate? È possibile che ilabbia commesso unnel cambiare allenatore così presto?L’ex allenatore rossonero ha trovato una vera e propria “formula magica” al Lione, portando la squadra francese ad ottenere risultati molto positivi in Ligue 1, dove il Lione è ora in piena zona Champions League.