Milan Gimenez | nessun dolore Convocato contro l’Udinese?

Milan, nessuna lesione ma ancora dolore per Gimenez: verso la panchina contro l'Udinese - Il Milan continua a monitorare le condizioni di Santiago Gimenez. L'attaccante è uscito dopo appena 25 minuti di gara contro la Fiorentina, accusando un forte dolore a un fianco dopo uno scontro di gi ... (msn.com)

