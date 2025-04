Milan Furlani a Miami | direttore sportivo in standby Il punto

Furlani, sarà a Miami. Discorso per il direttore sportivo del Milan in standby Pianetamilan.it - Milan, Furlani a Miami: direttore sportivo in standby. Il punto Leggi su Pianetamilan.it Oggi l’amministratore delegato rossonero, Giorgio, sarà a. Discorso per ildelin

Milan, Furlani a Miami: direttore sportivo in standby. Il punto. Furlani a Miami per impegni commerciali e Cardinale: casting interrotto. Corsa a due. Milan, Furlani: nuovo incontro con Cardinale? Tare resta in pole. Furlani all'inaugurazione del MSC Terminal a Miami, Tuttosport: "Questione Ds rimane in standby". Milan, ore decisive per il nuovo ds: Furlani a Londra per chiudere con Paratici. Qualcuno dovrebbe forse tifare Inter... Miami. Ne parlano su altre fonti

