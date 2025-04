Calciomercato.it - Milan, è successo di tutto nelle ultime ore: e lo striscione fa paura!

Leggi su Calciomercato.it

Clima di alta tensione attorno alla squadra rossonera, attacco diretto: spunta anche unoSeparati da otto punti in classifica,e Udinese sono pronti a sfidarsi nell’anticipo della 32esima giornata di Serie A. La sfida del Bluenergy Stadium aprirà infatti il turno di campionato: l’appuntamento è fissato per venerdì alle 20.45. Per i rossoneri una gara da non fallire: potrebbe essere l’ultimo appuntamento per riuscire a restare aggrappati alle altre squadre impegnate nella lotta all’Europa.Verso Udinese-, clima di tensione (LaPresse) – Calciomercato.itLo scorso anno la gara aveva saputo regalare gol ed emozioni, con unvittorioso in rimonta con due gol siglati nei minuti finali. Una partita che però era passata alla storia anche per la decisione di Mike Maignan di lasciare la propria porta dopo aver sentito insulti razzisti nei suoi confronti provenienti dal pubblico friulano.