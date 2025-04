Milan-Cagliari Primavera finale Coppa Italia | Barella tra gli spalti!

finale di Coppa Italia Primavera tra Milan e Cagliari e a tifare per i colori rossoblù c’è un tifoso speciale: Nicolò Barella.TIFOSO SPECIALE – La finale di Coppa Italia Primavera è tra Milan e Cagliari, che è appena iniziata all’Arena Civica di Sesto San Giovanni. All’impianto c’è Nicolò Barella. Il centrocampista dell’Inter, che ieri ha brillato all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, si è presentato all’Arena per seguire da vicino il Cagliari. Il sardo è uscito dal settore giovanile del Cagliari ed è proprio dalla Sardegna che l’Inter lo prelevò per oltre 40 milioni di euro nell’estate del 2019. Barella, dopo un breve lavoro di scarico ad Appiano Gentile, si è recato proprio all’Arena Civica Gianni Brera per assistere alla finalissima di Coppa Italia tra le due squadre Primavera. Inter-news.it - Milan-Cagliari Primavera, finale Coppa Italia: Barella tra gli spalti! Leggi su Inter-news.it Iniziata laditrae a tifare per i colori rossoblù c’è un tifoso speciale: Nicolò.TIFOSO SPECIALE – Ladiè tra, che è appena iniziata all’Arena Civica di Sesto San Giovanni. All’impianto c’è Nicolò. Il centrocampista dell’Inter, che ieri ha brillato all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, si è presentato all’Arena per seguire da vicino il. Il sardo è uscito dal settore giovanile deled è proprio dalla Sardegna che l’Inter lo prelevò per oltre 40 milioni di euro nell’estate del 2019., dopo un breve lavoro di scarico ad Appiano Gentile, si è recato proprio all’Arena Civica Gianni Brera per assistere alla finalissima ditra le due squadre

