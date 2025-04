Formiche.net - Micronazioni, superpotenze e materiali critici. Chi decide il futuro dei fondali? Scrive l’amm. Caffio

Un capitolo a sé dell’underwater è quello dell’estrazione dei mineralinelle acque profonde al di là delle zone di giurisdizione nazionale. Una partita è in corso tra chi vorrebbe imporre per fini ecologici una moratoria precauzionale all’estrazione di minerali come manganese, nickel, cobalto e rame contenuti in noduli polimetallici, e chi invece preme perché vengano riprese le attività di deep sea mining.La governance deidell’Area internazionali dei fondi marini sottostanti l’alto mare è affidata dall’Unclos ad un’autorità delle Nazioni Unite. Il presupposto è che le risorse minerarie ivi presenti costituiscano “patrimonio comune dell’umanità” e che nessuno Stato possa quindi liberamente sfruttarle. Gli Stati Uniti -che come noto non hanno ancora ratificato l’Unclos- vorrebbero ora operare unilateralmente nell’area autorizzando, sulla base di una propria legge del 1980, la società canadese Metals Company.