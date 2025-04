Lanazione.it - "Mia moglie telefonava per fermarlo". San Polo, le chiamate prima degli spari

Ladi Mugnai che chiama quella di Dodoli: "Tuo marito ci sta distruggendo di casa, non sappiamo come". Poi la telefonata tra i figli. I litigi per la puzza di sangue di animali, quello che cacciava l’imputato. Poi il corpo della vittima estratto dall’escavatore dai carabinieri. E ancora, i cinque bossoli trovati la sera dei fatti e altri tre, dieci giorni dopo. È l’epifania del 2023, la notte del delitto di San: il giorno in cui Gezim venne ucciso dal vicino, Sandro, mentre gli distruggeva casa con la ruspa. A due anni di distanza i fatti vengono riesumati in aula, davanti la corte d’assise. Il processo a carico dell’artigiano entra nel vivo: lui rischia 21 anni. I dettagli su quel che accadde quella sera si infittiscono ma gli interrogativi rimangono e non si sciolgono, almeno allaudienza in cui sono stati sentiti i primi testimoni.