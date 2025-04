Ilfattoquotidiano.it - “Mia cognata ha fatto un commento feroce su mia figlia, così l’ho cacciata dal suo baby shower”: lo sfogo di una mamma è diventato virale su Reddit

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Durante ildella, una donna di 47 anni ha preso una decisione drastica: cacciare la. Il motivo? Uncrudele e cinico arrivato proprio nel momento dei regali. “Se non avessia pezzi la cameretta di Phillip e non ti fossi sbarazzato di tutto, non saresti qui a implorare regali per questa bambina”, ha detto Rachel, la sorella del marito, riferendosi al primo figlio della ragazza, “nato morto due anni fa a 38 settimane”. La futura, 25 anni, è rimasta pietrificata. Poi il pianto.L’atmosfera si è congelata. La madre, sconvolta, ha reagito senza esitazioni. “Ho preso il suo regalo dalla pila, sono andata alla porta ebuttato fuori. Ho urlato ‘Fuori, subito!!!'”, ha raccontato la donna sul forum, nella sezione Am I The A——.Rachel si è rifiutata di uscire finché il fratello, marito della donna, non è intervenuto, prendendola di peso e accompagnandola alla porta.