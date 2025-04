Liberoquotidiano.it - "Mi hanno mandato nei campi": Eredità sconcertante

È passato alla storia come un grandeone della storia de “L'”, il quiz di Rai1, classico gioco a premi ad eliminazione. Stiamo parlando di Andrea Saccone, vincitore iconico del programma condotto un tempo dal compianto Fabrizio Frizzi. Saccone è stato ospite di Caterina Balivo a “La volta buona”, per raccontare le emozioni delle puntate fortunate nel game show accanto all'amatissimo conduttore, ormai scomparso sette anni fa. Saccone restò imbattuto per ben quattordici puntate, prima di abdicare su una domanda di cinema e premi Oscar. In occasione dei saluti finali, Frizzi gli aveva lasciato un ricordo indelebile, dandogli un consiglio di vita importantissimo: “Questo era un gioco, adesso torna alla vita vera, facciamo tutti il tifo per te”. Soltanto dieci giorni dopo, il grande Fabrizio Frizzi volò via a causa di un'emorragia cerebrale.