“Mi diceva di portarlo via e che aveva paura”. La testimonianza dell’ex moglie di Maradona.

“Ogni volta che lo vedevo, Diego mi chiedeva aiuto e io non sapevo come fare. Sapevo che lo tenevano sotto sequestro e luidi tutto”. Questa l’accusa lanciata dal banco dei testimoni da Veronica Ojeda, exdi Diego Armando, al processo in corso sulla morte dell’idolo argentino che vede imputati sette operatori sanitari che lono in cura.“Quando me ne andavo mi‘portami via’,a rimanere solo”, ha aggiunto Ojeda, in lacrime durante la dichiarazione. L’exha quindi ribadito in tribunale che la decisione del ricovero domiciliare era stata presa dal neurochirurgo Leopoldo Luque e dal suo staff, e che gli era stato garantito che sarebbe stato seguito come se fosse in ospedale. Laha poi assunto toni drammatici quando Ojeda ha ricordato il momento in cui è venuta a sapere della morte di