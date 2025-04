Ilgiornaleditalia.it - "Mi baciano il culo", Trump sui Paesi che vogliono accordo sui dazi, poi: "So cosa diavolo sto facendo, è il nostro turno di fregarli" - VIDEO

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Il Presidente Usa: “Muoiono dalla voglia di fare un, mi chiedono ‘Per favore, signore, farò qualunque’” A una cena di raccolta fondi per il partito repubblicano, poche ore prima dell’entrata in vigore dei“reciproci” alla mezzanotte americana (ore 6 del mattino in Italia), i