Mi baciano il culo | la frase choc di Trump sui Paesi che vogliono negoziare sui dazi

NEW YORK – Durante una cena di raccolta fondi per il Partito Repubblicano, a poche ore dall’entrata in vigore dei“reciproci”, il presidente degli Stati Uniti ha rivelato come istranieri stiano cercando dicon lui per evitare l’imposizione delle tariffe: “Questici chiamano, miil, sono disperati di fare un accordo con noi”, ha dichiarato.Il presidente ha descritto in maniera provocatoria i leader stranieri, accusandoli di essere pronti a tutto pur di scongiurare l’imposizione dei, mimando la loro supplica: “Per favore, per favore, signore, fai un accordo. Farò qualunque cosa, signore”.ha poi aggiunto che, a differenza degli altri, gli Stati Uniti “non hanno bisogno necessariamente” di accordi commerciali e sono “già soddisfatti della loro situazione”.