Mettiamo radici per il futuro al via la distribuzione gratis di piante dei vivai forestali pubblici della Regione

distribuzione straordinaria gratuita di piante provenienti dai vivai pubblici forestali regionali di Castellaro, a Galeata. È l’iniziativa indirizzata a enti pubblici, associazioni, fondazioni senza scopo di lucro, cittadine e cittadini che la Regione lancia per il mese di aprile, con. Forlitoday.it - "Mettiamo radici per il futuro", al via la distribuzione gratis di piante dei vivai forestali pubblici della Regione Leggi su Forlitoday.it Unastraordinaria gratuita diprovenienti dairegionali di Castellaro, a Galeata. È l’iniziativa indirizzata a enti, associazioni, fondazioni senza scopo di lucro, cittadine e cittadini che lalancia per il mese di aprile, con.

Comunicato Regione: Forestazione. "Mettiamo radici per il futuro", al via la distribuzione straordinaria e gratuita di piante dei vivai forestali pubblici della Regione. L'assessora Allegni: "Continua il nostro impegno per aumentare la dotazione verde dell'Emilia-R. "Mettiamo radici per il futuro", al via la distribuzione gratis di piante dei vivai forestali pubblici della Regione. Riparte la campagna gratuita di distribuzione alberi da piantare in Emilia-Romagna. "Mettiamo radici per il futuro", riparte il 1° ottobre la distribuzione gratuita di piante. Guastalla, al via il progetto "Mettiamo radici per il Futuro" con piante forestali gratuite. Emilia Romagna sempre più verde, dal 2020 al 2025 saranno 3,7 milioni gli alberi piantati. Ne parlano su altre fonti

Emilia Romagna sempre più verde, dal 2020 al 2025 saranno 3,7 milioni gli alberi piantati - Bologna, 17 settembre 2024 – Dal 2020 a inizio 2025 saranno circa 3,7 milioni i nuovi alberi piantati nella regione Emilia-Romagna grazie a "Mettiamo radici per il futuro". Prosegue infatti, l ... (ilrestodelcarlino.it)

Regione Emilia-Romagna sceglie Ad Store per la campagna del progetto “Mettiamo Radici per il Futuro” - Dopo la consultazione del bando promosso da Regione Emilia-Romagna, è stato assegnato all’agenzia di comunicazione Ad Store l’incarico di supportare la comunicazione del progetto “Mettiamo Radici per ... (engage.it)

Immergas pianta 6.500 alberi di fianco alla sede a Lentigione di Brescello - In occasione del lancio della campagna Mettiamo Radici per il futuro promossa dalla Regione Emilia Romagna, Immergas, azienda leader nelle soluzioni per riscaldamento, climatizzazione e comfort ... (msn.com)