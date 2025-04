Mette la mamma morta nel freezer per 2 anni | Preso dal panico mi serviva la pensione

morta nel 2022 nella sua casa di Sarroch (Cagliari), a 78 anni per cause naturali, il figlio ha nascosto il cadavere nel freezer fingendo che fosse ancora viva e ha vissuto così per oltre due anni. Tutto per incassare la pensione. La confessione è arrivata solo adesso. Europa.today.it - Mette la mamma morta nel freezer, per 2 anni: "Preso dal panico, mi serviva la pensione" Leggi su Europa.today.it Quando Rosanna Pilloni ènel 2022 nella sua casa di Sarroch (Cagliari), a 78per cause naturali, il figlio ha nascosto il cadavere nelfingendo che fosse ancora viva e ha vissuto così per oltre due. Tutto per incassare la. La confessione è arrivata solo adesso.

