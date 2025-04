Meteo Italia 10 aprile | migliora il tempo ma allerta gialla in Toscana per temporali e rischio idrogeologico

tempo e freddo anomalo, l’Italia si prepara a un progressivo miglioramento delle condizioni Meteo, grazie all’indebolimento delle correnti fredde e all’arrivo di aria più mite che spingerà le temperature verso valori nella norma o anche leggermente sopra la media stagionale. Un campo di alta pressione inizierà a consolidarsi tra venerdì e sabato, portando tempo stabile su gran parte della Penisola.Tuttavia, per la giornata di domani, giovedì 10 aprile 2025, la Protezione Civile ha diramato un’allerta Meteo gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico in Toscana, unica regione interessata da fenomeni ancora potenzialmente critici.Zone toscane interessate dall’allerta:Ombrone Gr-MedioEtruriaOmbrone Gr-CostaArno-CostaEtruria-Costa NordEtruria-Costa SudFiora e AlbegnaIsoleFiora e Albegna-Costa e GiglioLe previsioni per giovedì 10 aprile:Il tempo sarà prevalentemente soleggiato al Nord, con cieli sereni anche su parte della Toscana settentrionale e delle Marche. Thesocialpost.it - Meteo Italia, 10 aprile: migliora il tempo ma allerta gialla in Toscana per temporali e rischio idrogeologico Leggi su Thesocialpost.it Dopo giorni di male freddo anomalo, l’si prepara a un progressivomento delle condizioni, grazie all’indebolimento delle correnti fredde e all’arrivo di aria più mite che spingerà le temperature verso valori nella norma o anche leggermente sopra la media stagionale. Un campo di alta pressione inizierà a consolidarsi tra venerdì e sabato, portandostabile su gran parte della Penisola.Tuttavia, per la giornata di domani, giovedì 102025, la Protezione Civile ha diramato un’perrali ein, unica regione interessata da fenomeni ancora potenzialmente critici.Zone toscane interessate dall’:Ombrone Gr-MedioEtruriaOmbrone Gr-CostaArno-CostaEtruria-Costa NordEtruria-Costa SudFiora e AlbegnaIsoleFiora e Albegna-Costa e GiglioLe previsioni per giovedì 10:Ilsarà prevalentemente soleggiato al Nord, con cieli sereni anche su parte dellasettentrionale e delle Marche.

Meteo domani 10 aprile: tempo più stabile in Italia con schiarite, ma ancora qualche pioggia. Previsioni meteo video di giovedì 10 aprile sull'Italia. Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 10 aprile sulla Toscana. Previsioni meteo per giovedì 10 aprile. Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile. Meteo Portogallo: pioggia, polveri sahariane e temperature in forte calo. Ne parlano su altre fonti

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 10 aprile sulla Toscana - Il bel tempo sta piano piano tornando sull'Italia, ma per domani, giovedì 9 aprile, prevista allerta meteo gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico ... (fanpage.it)

Meteo | Previsioni per giovedì 10 aprile - A Modena domani giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la ... (modenatoday.it)

Previsioni meteo video di giovedì 10 aprile sull'Italia - Previsioni meteo video di giovedì 10 aprile sull'Italia Gli ultimi aggiornamenti meteo sull'Italia ore 9:58 Redazione 3BMeteo Previsione meteo aggiornata per l'Italia di giovedì 10 aprile Nord tempo s ... (informazione.it)