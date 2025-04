Tvzap.it - Meteo di Pasqua e Pasquetta, le previsioni degli esperti

di, leregione per regione – Con l'avvicinarsi del fine settimanale, dal 19 al 21 aprile 2025, iniziano i preparativi per le consuete uscite e i brevi viaggi tipici di questo periodo, soprattutto in vista del giorno di. Anche se mancano ancora diversi giorni, iniziano a delinearsi le prime tendenze. Pronti a scoprire che temperature ci aspettano? Sole? Pioggia? Di seguito tutto quello che al momento hanno dichiarato glisull'argomento. di, leregione per regioneSecondo quanto riportato da 3B, nei giorni precedenti allal'Italia potrebbe essere interessata da un anticiclone di origine africana, in risalita dal Sahara.