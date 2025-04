Ilrestodelcarlino.it - Mercato ’Regioni d’Europa’ da venerdì a domenica in centro

Da13 aprile ilstorico di Cesena ospiterà la Mostra‘Regioni d’Europa–Mercati Internazionali’, evento fieristico proposto da Fiva Confcommercio nel corso del quale sarà possibile gustare i migliori cibi italiani e non, scoprendo da vicino anche l’artigianato più ricercato. Gli stand gastronomici e artigianali troveranno spazio in corso Mazzini, piazza Almerici, corso Garibaldi e piazza della Libertà. "Dopo la buona risposta di pubblico della scorsa edizione – commenta il presidente cesenate e regionale di Fiva Confcommercio Alverio Andreoli – riproponiamo un evento incentrato sul cibo e l’artigianato di alta qualità. ‘Mercati Europei’ è atteso dai visitatori, dagli operatori stranieri, dagli esercenti in sede fissa e dagli operatori del turismo". "– commenta l’assessore allo Sviluppo economico Lorenzo Plumari – all’evento proposto da Fiva Confcommercio si affiancherà anche la Fiera di Primavera in piazza del Popolo e in viale Mazzoni.