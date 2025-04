Mercato Juventus la dirigenza ha scelto | ecco il nome su cui costruire la difesa del futuro! Assalto a giugno Tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarà Pietro Comuzzo il primo nome nella lista del calcioMercato Juve per rinforzare la difesa. Il difensore della Fiorentina, che in questa stagione ha attirato su di sé le attenzioni tra le altre anche del Napoli, rappresenta una prima scelta nel reparto per il futuro. I bianconeri daranno l'Assalto al centrale a partire dal prossimo giugno.

Mercato Juventus, il nome su cui costruire la difesa! Ultime. Juventus, ribadita la fiducia a Thiago Motta: incontro con la dirigenza, le richieste del club. Esonero Thiago Motta: "Riunione della dirigenza della Juventus". Non solo Motta, tutta la dirigenza Juve sotto esame: è la resa dei conti. Juventus, scende in campo Elkann: non solo Motta, terremoto anche nella dirigenza. Juventus, di chi è la colpa? La dirigenza sconfessata dal mercato. Ne parlano su altre fonti

