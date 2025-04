Mercato Juventus conferme sull’obiettivo in casa Real Madrid | possibile tentativo in estate Cifre e dettagli

Come riferito da Defensa Central, il calcioMercato Juve starebbe monitorando anche il nome di Fran Garcia. Il terzino sinistro classe 1999 del Real Madrid e della Nazionale spagnola sarebbe sulla lista dei bianconeri per l'eventuale sostituzione di Andrea Cambiaso. Come noto, infatti, il laterale bianconero è sempre nel mirino del Manchester City. La valutazione di Fran Garcia da parte del Real è di circa 20-25 milioni di euro.

