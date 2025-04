Mercato Juventus caccia al bomber del futuro | occhi puntati in Bundesliga possibile affare da 70 milioni di euro! I dettagli

Nel corso della prossima sessione estiva il Mercato Juventus andrà a caccia di un nuovo attaccante, tenuto conto che nel reparto dovrebbero verificarsi le partenze di Vlahovic, Kolo Muani e Milik.Tra gli obiettivi del club bianconero, stando a quanto riportato da Tuttosport, ci sarebbe anche Benjamin Sesko. L'attaccante viene valutato dal Lipsia non meno di 70 milioni di euro, ovvero il valore della clausola rescissoria.

