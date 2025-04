Mercato Juve in estate sarà vera rivoluzione in attacco | via Vlahovic e Kolo Muani tutti i nomi sul tavolo per il nuovo corso

Il Mercato Juve ha già lo sguardo rivolto a quello che succederà nel corso dell'estate. Al termine della stagione con ogni probabilità saluteranno sia Vlahovic che Kolo Muani, oltre chiaramente a Milik, e così i bianconeri avranno l'assoluta necessità di rituffarsi sul Mercato.Stando a quanto riportato da Tuttosport sarebbero in discesa le quotazioni di Osimhen (per l'attaccante del Napoli l'ostacolo principale è e resta l'ingaggio). Così i bianconeri potrebbero virare su Lookman, con David e Sesko alternative di lusso.

