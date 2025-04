Mercato immobiliare solo a Forlì-Cesena scendono i prezzi delle compravendite

prezzi delle compravendite di immobili in Emilia-Romagna nel primo trimestre del 2025, con una media del 3,6% rispetto al trimestre gennaio-marzo 2024 e i canoni di affitto in rialzo del 6,5% nello stesso arco temporale. Ma fa eccezione la provincia di Forlì-Cesena, dove il valore è. Cesenatoday.it - Mercato immobiliare, solo a Forlì-Cesena scendono i prezzi delle compravendite Leggi su Cesenatoday.it Crescono idi immobili in Emilia-Romagna nel primo trimestre del 2025, con una media del 3,6% rispetto al trimestre gennaio-marzo 2024 e i canoni di affitto in rialzo del 6,5% nello stesso arco temporale. Ma fa eccezione la provincia di, dove il valore è.

Mercato immobiliare, solo a Forlì-Cesena scendono i prezzi delle compravendite. Per Roma 2050 Gualtieri è a caccia di investitori, 40 miliardi in gioco. Come sta cambiando Napoli e cosa sta accadendo al suo mercato immobiliare. Cresce il mercato immobiliare. Studenti e non solo, è un +30%. Immobiliare: quali sono le città italiane più attrattive?. Blog | Mutui più accessibili: così l'immobiliare cambia volto nel 2025.

