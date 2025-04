Mercati Culturali | aperte le Candidature per le Residenze Artistiche Moti Rurali e RiEmergere

Mercati Culturali, progetto promosso da Arci Benevento APS e finanziato da ActionAid International Italia E.T.S e Fondazione Realizza il Cambiamento nell'ambito del progetto "The CARE – Civil Actors for Rights and Empowerment" cofinanziato dall'Unione Europea, annuncia l'apertura delle Candidature per due Residenze Artistiche organizzate dai circoli ARCI Doppiozero Lab di Cusano Mutri e ARCI Spazio Musica e Cultura di San Bartolomeo in Galdo.Scadenza per le Candidature: 30 Aprile 2025Le Residenze sono pensate per artisti e creativi che desiderano esplorare e interpretare le esperienze e le peculiarità dei territori coinvolti, favorendo la creazione di legami autentici e reti collaborative.RiEmergere a San Bartolomeo in Galdo si propone di contrastare lo spopolamento e rafforzare il tessuto sociale tramite nuove produzioni Artistiche.

