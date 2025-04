Mercati altalenanti a causa dei dazi Intervista ad Alessandro Cattaneo

Mercati sono sotto stress per lo scossone provocato da dazi imposti da Donald Trump, con le borse di tutto il mondo che hanno visto andare in fumo una cifra spropositata di quattrini e, oltretutto, alle prese con lo spettro di una situazione che potrebbe nuovamente peggiorare. Ne abbiamo parlato con il deputato e responsabile.

