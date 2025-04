Mensa trasporto scolastico sorveglianza pre e post scuola | al via l' iscrizione nei Comuni dell' Unione Valdera

scuolabus (trasporto scolastico), pedibus, sorveglianza pre e post scuola. Questi i servizi scolastici a cui dal 14 aprile al 3 giugno 2025 si potrà effettuare l'iscrizione l'a.s. 2025/2026 per gli otto Comuni dell'Unione Valdera ovvero Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli.

Mensa, trasporto scolastico, sorveglianza pre e post scuola: al via l'iscrizione nei Comuni dell'Unione Valdera. Servizi di pre scuola e post scuola a.s. 2024/2025 e servizio sorveglianza tempo mensa. Servizi scolastici e extrascolastici a.s. 2024/25. Albignasego. Tariffe bloccate per le famiglie: assorbiti dal comune i rincari dei servizi scolastici. Servizi integrativi pre e post scuola e vigilanza in mensa e post mensa: le novità. Unione Valdera: in partenza le iscrizioni per il servizio mensa delle scuole e dei nidi. Ne parlano su altre fonti

