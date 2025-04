Formiche.net - Meno verdoni per le banche cinesi. Pechino spinge sulla de-dollarizzazione

Leggi su Formiche.net

L’operazione dollaro è partita. O meglio, ripartita. Non è certo la prima volta che il Dragone tenta la spallata al dollaro. Pochi giorni fa Formiche.net ha raccontato della non ancora ufficializzata estensione del circuito di pagamenti a mezzo yuan digitale, all’intera area Asean e al Medio Oriente. Con l’obiettivo, peraltro dichiarato, di mettere alle corte il biglietto verde, ancora l’unico vero baricentro del sistema monetario globale. Una missione finora fallita, dal momento che il dollaro continua a rimanere il punto di riferimento dei mercati. Ma ala pensano diversamente, lo yuan formato digitale può essere l’arma in più per detronizzare la valuta americana.E le dimensioni contano, perché aumentare i volumi dei pagamenti in yuan, per giunta su un’area geografica molto più estesa della Cina, vuol dire andare a erodere porzioni di globo finora dominate dal dollaro.