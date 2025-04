Meno guasti più raccolta differenziata | i servizi pubblici migliorano

Leggi su Ildenaro.it

iproponiamo il testo di Monica Sozzi della Redazione ASviS, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’ASviS il 26 marzo 2025Il nuovo Rapporto Top Utility 2024 “Le performance delle utility italiane”, che analizza 100 grandi imprese pubbliche italiane dell’energia, del gas, dell’acqua e dei rifiuti, rileva segnali positivi sul fronte della qualità deiinterruzioni, tempi più rapidi di intervento e unain crescita. Ma non mancano le ombre: la soddisfazione dei clienti è in calo, e la depurazione resta un punto critico nel ciclo idrico. Sullo sfondo, cresce l’attenzione per l’integrazione dei criteri Esg, con investimenti in aumento e uno sforzo costante verso digitalizzazione e sostenibilità.Energia, gas, acqua e rifiuti: i dati che parlano di qualitàUn quadro completo, quello fornito da Althesys nella 13esima edizione del Rapporto, grazie ai 173 indicatori che indagano le prestazioni ambientali, operative, economiche e sociali delle utility.