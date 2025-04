Come si prepara Giorgiaalla visita alla Casa Bianca da Donald, con quali auspici e soprattutto con quale proposta da mettere su tavolo? Lo spread oggi fa segnare 122, le borse europee tornano a cadere, mentre l’Ue annuncia la Ursula’s list di controda far scattare il 15 aprile. Il nemico si chiama isolazionismo europeo dall’Occidente, riflette con Formiche.net Roberto(FdI), vicepresidente della commissione esteri/difesa del Senato.La tesi diIl ragionamento fatto all’incontro con le categorie economiche sul temadal premier è stato lineare: considera la decisione Usa sbagliata sulla base del principio che le economie dei paesi occidentali sono fortemente interconnesse, per cui mettere in campo politiche protezionistiche così incisive produrrà solo danni e Europa e Stati Uniti.

Formiche.net - Meloni-Trump, zero per zero sui dazi? Ecco perché è possibile secondo Menia

Trump annuncia "importanti dazi" anche per il settore farmaceutico | "Ora tutti mi chiamano per baciarmi il c...".

Dazi, Meloni a Washington il 17 aprile. "A Trump proporrò la formula zero per zero".

Meloni e l'incontro con Trump, l'obiettivo è dimezzare i dazi: «Porterò il mio contributo» anche in nome della Ue.

Lo “zero per zero” di Giorgia Meloni pontiere tra Trump e l’Ue.

Meloni il 17 aprile a Washington da Trump: “Proporrò 'zero per zero' sui dazi con l'Ue”.

Meloni-Trump, zero per zero sui dazi? Ecco perché è possibile secondo Menia.