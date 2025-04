Meloni incontra re Carlo III a Villa Doria Pamphilj

Villa Doria Pamphilj di re Carlo III insieme al presidente del Consiglio Giorgia Meloni. In occasione dell’arrivo ad accogliere il sovrano e il premier, per gli onori, il Reggimento dei Lancieri di Montebello.xl5/sat/gtrUnlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Meloni incontra re Carlo III a Villa Doria Pamphilj Leggi su Unlimitednews.it ROMA (ITALPRESS) – Il video dell’ingresso adi reIII insieme al presidente del Consiglio Giorgia. In occasione dell’arrivo ad accogliere il sovrano e il premier, per gli onori, il Reggimento dei Lancieri di Montebello.xl5/sat/gtrUnlimited News - Notizie dal mondo

Roma, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni incontra re Carlo. La diretta. Dopo l'incontro con Meloni, Carlo in Parlamento (riunito): “Prima volta di un sovrano britannico” - Carlo e Camilla attesi in Senato e a Montecitorio. Re Carlo III a Villa Pamphilj, accolto da Meloni. Da Gheddafi a Zelensky, il Casino del Bel Respiro ancora sotto i riflettori. Meloni incontra re Carlo III a Villa Doria Pamphilj. Re Carlo e Camilla in Italia: le ultime notizie in diretta | La colazione con Meloni, poi il discorso alle Camere. La regina in una scuola romana. Meloni incontra Re Carlo a Villa Pamphilj: la premier in total white, il sovrano con la spilla di Cavaliere de. Ne parlano su altre fonti

Meloni incontra Re Carlo a Villa Pamphilj: la premier in total white, il sovrano con la spilla di Cavaliere della Repubblica - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni riceve re Carlo III a Villa Doria Pamphilj. Un incontro breve, nel quale i due hanno scattato alcune foto. La premier ha accolto il sovrano ... (msn.com)

Re Carlo incontra Giorgia Meloni a Villa Pamphili: il picchetto d'onore, la premier in bianco. Poi il discorso alle camere (in italiano) - Re Carlo III, in visita di Stato in Italia con la regina Camilla, incontrerà oggi alle 10.20 la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Villa Pamphili e poi si rivolgerà alle ... (ilmessaggero.it)

Meloni incontra re Carlo III - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra alle 10.45 a Villa Pamphilj re Carlo III. Dopo la premier, la Camera dei deputati accoglierà i re Carlo III e la regina Camilla, in occasione ... (ansa.it)