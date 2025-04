Meloni con la strategia zero per zero tenta la carta della diplomazia

Meloni ha calato l’asso su cui intende giocarsi il match con Donald Trump: la cancellazione reciproca dei dazi industriali tra Stati Uniti e Unione Europea, la formula “zero per zero” su cui l’Italia spinge da tempo e che ora viene riproposta come cardine della linea economica dell’esecutivo. A Palazzo Chigi, davanti a Confindustria, Cna, Confartigianato e Confcommercio, la premier ha delineato una strategia che tiene insieme diplomazia e bilancio, intrecciando trattativa e finanza pubblica.Il panorama è complicato, c’è la missione a Washington il 17 aprile, ci sono pressioni da parte dell’Italia a Bruxelles per ottenere lo sblocco di fondi europei al momento non ancora utilizzati, e un cuscinetto da 32 miliardi da destinare alle imprese sotto scacco.Il sostegno dell’Unione Europea alla proposta italianaLa proposta dello “zero per zero”, cavallo di battaglia del governo italiano, ha ottenuto il via libera anche da Bruxelles. Quifinanza.it - Meloni con la strategia “zero per zero” tenta la carta della diplomazia Leggi su Quifinanza.it Giorgiaha calato l’asso su cui intende giocarsi il match con Donald Trump: la cancellazione reciproca dei dazi industriali tra Stati Uniti e Unione Europea, la formula “per” su cui l’Italia spinge da tempo e che ora viene riproposta come cardinelinea economica dell’esecutivo. A Palazzo Chigi, davanti a Confindustria, Cna, Confartigianato e Confcommercio, la premier ha delineato unache tiene insiemee bilancio, intrecciando trattativa e finanza pubblica.Il panorama è complicato, c’è la missione a Washington il 17 aprile, ci sono pressioni da parte dell’Italia a Bruxelles per ottenere lo sblocco di fondi europei al momento non ancora utilizzati, e un cuscinetto da 32 miliardi da destinare alle imprese sotto scacco.Il sostegno dell’Unione Europea alla proposta italianaLa proposta dello “per”, cavallo di battaglia del governo italiano, ha ottenuto il via libera anche da Bruxelles.

“Zero a zero”: ecco la strategia di Giorgia Meloni sui dazi. Meloni con la strategia “zero per zero” tenta la carta della diplomazia. Meloni alle imprese: 25 miliardi dai fondi Ue. E a Trump proporrà lo zero a zero. Meloni scherza sulla missione Usa: «Il risultato da ottenere? Vorrei lo zero a zero». Governo e imprese si incontrano per definire la strategia sui dazi. Dazi Usa, arriva la 'scure' di Trump. Meloni: "No guerra ma risposte adeguate". Ne parlano su altre fonti

Dazi, la strategia di Meloni: patto con imprese e sindacati per sconfiggere la crisi - "Un nuovo patto" con imprese e sindacati per far fronte alla crisi dei dazi. La premier Giorgia Meloni convoca il mondo produttivo e ... (iltempo.it)

Meloni alle imprese: 25 miliardi dai fondi Ue. E a Trump proporrà lo zero a zero - Triplo incontro della premier con il mondo delle imprese. Promessi aiuti e illustrata la strategia: alla Casa Bianca proporrà l'idea di “dazi zero“ reciproci sui prodotti industriali ... (msn.com)

Meloni, a Trump proporrò 'zero per zero' sui dazi con l'Ue - "La sfida da esplorare è invece quella che l'Italia è stata tra le prime nazioni a promuovere, e che anche la Presidente von der Leyen lo ha ribadito ieri, ovvero la possibilità di azzerare i reciproc ... (msn.com)