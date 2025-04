Medicina a Firenze il futuro dell’anestesia e della medicina perioperatoria

Firenze, 9 aprile 2025 – Il futuro dell'anestesia non si attende, si costruisce. Per questo gli anestesisti-rianimatori italiani si preparano a riflettere, condividere e guardare avanti in uno degli appuntamenti più attesi per la comunità scientifica anestesiologica italiana: il Camp 9 - Congresso di anestesia e medicina perioperatoria, promosso dalla Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva (Siaarti). Con più di 600 iscritti e una faculty autorevole composta da professionisti provenienti da tutta Italia, il Camp 9, dal 17 al 18 aprile a Firenze, presso Palazzo degli Affari, si conferma il congresso nazionale di Area culturale Siaarti con il più alto numero di partecipanti attesi, oltre 700, degli ultimi anni. Centrale il tema "Verso il futuro dell'anestesia" scelto per l'edizione 2025: il titolo è una dichiarazione di intenti, un invito alla comunità scientifica a interrogarsi sul presente e sulle traiettorie della disciplina, tra sfide cliniche, innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e trasformazioni organizzative.

