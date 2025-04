Me la vado a riprendere Uomini e Donne Gianmarco abbandona lo studio e corre da lei

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nella registrazione didel 7 aprile, il tronistaSteri sembra aver impresso una svolta decisa al suo percorso televisivo, mettendo in atto quella che molti hanno definito una vera e propria “scrematura” tra le ragazze che sta frequentando. Secondo quanto riportato dal blogger Lorenzo Pugnaloni, durante la puntata il comportamento del giovane ha destato non poche perplessità tra il pubblico e le stesse corteggiatrici. In particolare, ha colpito l’atteggiamento freddo e distaccato tenuto nei confronti di Cristina Ferrara, che ha lasciato loin lacrime senza cheprovasse minimamente a fermarla.>> “E ora Tina?”., la scoperta sul suo corteggiatore Cosimo: cosa si è saputoLa tensione tra i protagonisti era già alta nei minuti precedenti, quando Nadia Di Diodato ha deciso di autoeliminarsi dopo aver visto un’esterna molto intensa trae Francesca.