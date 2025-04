Juventusnews24.com - McKennie Juventus, nuovi aggiornamenti sul rinnovo del centrocampista americano. Svelata la posizione del club bianconero

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24sul. Cosa filtra sul futuro dell’, di nuovo al centro del progettoGianni Balzarini, inviato di Sport Mediaset, ha parlato anche del futuro di. Glidi calciomercato Juve.– «Si andrà, a breve, aldi, perché credo un giocatore così polivalente, così indispensabile e soprattutto così bravo in tutti i ruoli, vada comunque tenuto. Poi che possa scalare nelle gerarchie un giorno se arriveranno altri giocatori di maggiore qualità è un altro discorso, ma tenere un giocatore così secondo me è molto importante per la».Leggi sunews24.com