McKennie cambia ancora ruolo? Ecco dove potrebbe giocare il texano in Juve Lecce | le due idee di Tudor

JuventusNews24

McKennie cambia ancora ruolo? Ecco dove potrebbe giocare il texano nella sfida di sabato sera tra Juve e Lecce: le due idee di Tudor per il match

Weston McKennie è pronto a cambiare ancora una volta ruolo. Da Thiago Motta a Tudor la storia non è cambiata: il centrocampista texano continua a godere di una grande stima da parte del tecnico forte anche della sua enorme duttilità.

Così sabato sera nella sfida tra Juve e Lecce, riporta la Gazzetta dello Sport, con il possibile rientro di Cambiaso dal primo minuto McKennie dovrebbe lasciare la fascia sinistra per agire in ben altra posizione: o da esterno sulla corsia opposta o da mediano. Lo deciderà Tudor in settimana.

