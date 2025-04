Ilgiorno.it - McDermott nel live intimo made in Usa

Domani musicacon Michael(nella foto), tra i più apprezzati cantautori rock d’Oltreoceano. L’artista si esibirà alle 21 in Sala Montanari con un concerto– voce, chitarra, pianoforte – che ripercorrerà trent’anni di carriera. L’evento, gratuito e aperto fino a esaurimento posti, è organizzato dal Comune., che nel 2022 ha ricevuto il Premio Tenco alla Carriera, presenterà il nuovo album “Lighthouse on the shore“ e ripercorrerà i suoi brani più famosi, come quelli dell’album d’esordio “620 W. Surf“ i cui testi hanno persino ispirato Stephen King. Apre il concerto la cantautrice canadese-irlandese 0stella.