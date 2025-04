Maxima d’Olanda | avete mai visto una regina cantare con le amiche?

regina. Lo sa bene Maxima d’Olanda, che di recente si è fatta immortalare nel camerino di un gruppo di performer olandesi, intenta a cantare con loro come fossero vecchie amiche.Maxima d’Olanda canta con le Ladies of SoulIl filmato è stato condiviso sui social da Trijntje Oosterhuis, una delle cantanti del gruppo The Ladies of Soul. A intonare We Are Family delle Sister Sledge anche la moglie del re Guglielmo Alessandro, che poco prima aveva assistito al concerto. La regina si è divertita talmente tanto da raggiungere nel camerino il gruppo, posare con loro per una foto e cantare al loro fianco. «Quante regine possono stare in una stanza! Forti insieme, il potere del cantare insieme è fantastico e curativo! Maxima in tutta la sua pura gloria tra noi. Amica.it - Maxima d’Olanda: avete mai visto una regina cantare con le amiche? Leggi su Amica.it Mai prendersi troppo sul serio, neppure se sei una. Lo sa bened’Olanda, che di recente si è fatta immortalare nel camerino di un gruppo di performer olandesi, intenta acon loro come fossero vecchied’Olanda canta con le Ladies of SoulIl filmato è stato condiviso sui social da Trijntje Oosterhuis, una delle cantanti del gruppo The Ladies of Soul. A intonare We Are Family delle Sister Sledge anche la moglie del re Guglielmo Alessandro, che poco prima aveva assistito al concerto. Lasi è divertita talmente tanto da raggiungere nel camerino il gruppo, posare con loro per una foto eal loro fianco. «Quante regine possono stare in una stanza! Forti insieme, il potere delinsieme è fantastico e curativo!in tutta la sua pura gloria tra noi.

Maxima d’Olanda: avete mai visto una regina cantare con le amiche?. Amalia d’Olanda tra i tulipani: con l’abito boho chic sembra sua madre Maxima. Maxima d'Olanda in Kenya: un nuovo cape dress, i fiori appesi alle orecchie e diamanti e zaffiri per il banchetto. Tutti i look della sovrana. Maxima d’Olanda innamorata dei cappelli e delle piume, i look chic e originali. Maxima d'Olanda, tutti i look del suo viaggio di Stato in Kenya: tanto colore e... qualche esagerazione. La tiara della Regina Máxima d'Olanda dalla storia controversa. Ne parlano su altre fonti

Maxima d’Olanda canta con le Ladies of Soul - La regina Maxima d'Olanda canta nei camerini delle Ladies of Soul dopo il concerto: la performance è virale. Il video di Amica.it ... (amica.it)

Maxima d’Olanda innamorata dei cappelli e delle piume, i look chic e originali - Maxima d’Olanda, negli ultimi giorni, ha preso parte a diversi eventi importanti, sfoggiando degli abiti raffinati accompagnati da accessori sorprendenti ... (dilei.it)

Come indossare il giallo senape secondo Maxima d’Olanda - Per visitare il Centro Comunitario di Hoenderloo, Maxima d'Olanda ha scelto un look monocromatico giallo senape perfetto per la primavera. (amica.it)