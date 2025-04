Lanazione.it - Maxiemergenze: ad Arezzo una giornata di formazione per il personale della Centrale 118

, 9 aprile 2025 – Si è svolta ieri adunadidedicata alla gestione delle, rivolta alOperativa 118. L'iniziativa ha coinvolto 20 tra allieve e allievi, affiancati da 10 operatori esperti dello staff maxiemergenza, con l’obiettivo di rafforzare le competenze operative in situazioni di emergenza complessa. Il programma formativo ha alternato momenti teorici ad attività pratiche, con simulazioni di scenari critici come se fossero gestiti da una vera sala operativa. Particolare attenzione è stata riservata alle procedure specificheCOES di, in relazione alla gestione di eventi ad elevata complessità come incidenti stradali di grandi dimensioni, terremoti o alluvioni. Attraverso finte chiamate a una sala operativa "virtuale", i partecipanti hanno potuto esercitarsi nella gestione coordinata di emergenze, affinando le capacità di risposta immediata e di lavoro in team.