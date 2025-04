Dayitalianews.com - Maxi sequestro della Guardia di Finanza: sotto chiave 50mila dispositivi elettronici con marchio CE falso. Chiusi anche profili social dell’azienda che ha la sede in provincia di Latina, a Priverno

Controlli miratididroni, telefoni e smartwatchUn’operazione su larga scala condotta dalla Compagniadidi Terracina ha portato aldi oltrecommercializzati con marchiatura CE contraffatta. L’intervento, scattato nei giorni scorsi in un esercizio commerciale di, ha coinvoltoi canali di vendita online collegati all’attività, con la chiusura di treusati per la promozione.Scoperta una filiera commerciale illecita: coinvoltinetworkLe Fiamme Gialle hanno rinvenuto nei magazzini del punto vendita droni, proiettori, auricolari, videocamere, termometri digitali, utensili da giardino, cellulari e smartwatch, tutti potenzialmente non conformi alle norme di sicurezza europee.