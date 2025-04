Maxi multa per il bagarinaggio online Il Concertone torna a San Giovanni ASCOLTA il podcast di oggi 9 aprile

Bagarinaggio online sui biglietti del Colosseo, tour operator e piattaforme multati dall'Antitrust. Cos’è il secondary ticketing e perché è così difficile da fermare. Truffa dei biglietti dei concerti: maxi multa per il colosso. Colosseo, biglietti introvabili. L'Antitrust multa per 20 milioni CoopCulture e 6 agenzie: accaparramento illegale. Colosseo, ticket introvabili. Maximulta dell’Antitrust ai gestori delle biglietterie. Annullata la maximulta per il secondary ticketing: piattaforme «neutrali». Ne parlano su altre fonti

Bagarinaggio online sui biglietti del Colosseo, tour operator e piattaforme multati dall'Antitrust - Sanzionati tutti quegli operatori che acquistavano i ticket per l’ingresso al Parco Archeologico e li rivendevano online a prezzi maggiorati ... (romatoday.it)

Cos’è il secondary ticketing e perché è così difficile da fermare - Noto anche come bagarinaggio digitale, è un fenomeno che l’Italia conosce da almeno un decennio e che riguarda concerti, musei e visite in luoghi turistici. (repubblica.it)

Colosseo, multa da 20 mln per bagarinaggio. “Il concessionario statale era consapevole” - Non c’era solo il bagarinaggio online che veniva alimentato da sistemi di accaparramento biglietti automatizzati (bot), ma il gestore ufficiale della biglietteria per conto dello Stato contributiva “i ... (informazione.it)