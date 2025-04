Maxi furto negli spogliatoi della scuola calcio di Francesco Totti | rubati telefoni oro e vestiti firmati per 15 mila euro

Leggi su Open.online

Raid nei localiSoccer School”, il centro sportivo di proprietà dell’ex capitanoRoma, situato al centro sportivo Longarina, nella periferia sudCapitale. Lunedì pomeriggio, approfittando dell’allenamento in corsosquadra Under 14, i ladri si sono introdotti, rubando, cuffiette, scarpe,, occhiali e altri effetti personali che erano stati lasciati nell’impianto sportivo di proprietàbandiera giallorossa. Tra questi anche una catenina d’oro. Il valore complessivorefurtiva è stimato intorno ai 15.Come sono entrati i ladri nelladiSecondo una prima ricostruzione, i ladri sarebbero entrati approfittando di una porta lasciata aperta per disattenzione. Una volta all’interno, hanno saccheggiato borse e zaini degli atleti, portando via tutto ciò che hanno trovato.