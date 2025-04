Sport.quotidiano.net - Maurizio de Vito Piscicelli trionfa al Golf Bologna nel circuito Caffè del Doge

de(nella foto) è il protagonista assoluto del fine settimana agonistico del. Ilista bolognese si impone nella tappa deldel. Lo fa completando le 18 buche da campionato in 79 colpi. In seconda categoria il migliore è Leonardo Acri con 92 colpi. In prima categoria nettaLivesi (73) supera di misura Roberto Sollevanti, in seconda Roberta De Stefano (33) ha la meglio su Pierpaolo Vinci, appaiato nel punteggio, ma con un peggior parziale nelle ultime buche. Miglior lady Monica Matteini (32), senior Daniele Borsari (33). Il giorno seguente desi impone nel trofeoAcademy: la Coppa dei Maestri. Il ’rosso’ si migliora totalizzando 78 colpi e vincendo la categoria lorda, mentre in quella netta prevale il talento di Gian Paolo Bisi (37).